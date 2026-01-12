オナイウ阿道は今季オセールからマクデブルクに加入したドイツ2部FCマクデブルクに所属するFWオナイウ阿道は、リーグ後半戦を前に苦境に立たされている。ドイツ大手スポーツ紙「BILD」は、現地時間1月5日に行われたウルムとのテストマッチを受けて、指揮官ペトリック・サンダーが複数選手のパフォーマンスに懸念を示したと報じ、「特にオナイウは悩みの種」と厳しい評価を伝えている。マクデブルクはトレーニングキャンプから