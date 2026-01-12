茨城・鹿嶋市で目撃されたのは、何者かが自宅に止めていた3台の車に“赤ペンキ”をかける瞬間です。1月8日午前1時過ぎ、何者かが自宅の前に近づいてくると、長い棒のようなものを持ち、手を上に伸ばします。自分の姿が映らないようにするためでしょうか、防犯カメラの角度を変えていたのです。しかし、別のカメラが犯行の一部始終を捉えていました。映像からは、怪しい人物が車のほうへ近づくと止めてあった車に次々とペンキをかけ