ライジングステップ（牡3＝大井・藤田、父ルヴァンスレーヴ）が12日の大井競馬1日目4Rの3歳新馬（1400メートル）で1着。デビュー戦を白星で飾った。御神本が騎乗し、道中は6頭立ての5番手インを追走。3コーナーで外の3番手までポジションを上げると、逃げ粘るシューゼウスを半馬身競り落とした。御神本は「もう少しはじけるかと思ったが、いい内容で勝ってくれた。距離が長くなっても多分いけそう。光るものはあるので、うまく