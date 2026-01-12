イタリア南部の高速道路で目撃されたのは、燃料タンクローリーが爆発し、巨大な火の玉が吹き上がる瞬間です。この爆発で道路が損傷。さらに近くの店舗では窓ガラスが吹き飛び、別の飲食店はガラスにひびが入りました。現地メディアによりますと、タンクローリーは液化石油ガスを載せていて、爆発の影響で一時通行止めになったということです。一方、トルコで目撃されたのは営業中のケバブ店に車が突っ込む瞬間です。映像から、車は