『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ゴミ収集車に作業員がはねられるバックで気づかず男性死亡」についてお伝えします。◇12日未明、熊本市でゴミ収集をしていた作業員、和田幸一さん（63）が、ゴミ収集車にはねられ死亡しました。警察によると、当時、71歳の男性と2人でゴミを収集していた和田さん。ゴミ収集車が場所を移動しようとバックをした際に、はねられたとみられています。和田さんは病院に搬送