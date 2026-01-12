3人組グループ・Number_iが、最新デジタルシングル「3XL」をリリースすることを自身のインスタライブで発表した。【ライブ写真】ソロカットも多数！それぞれの輝きを放つNumber_iこの「3XL」は平野紫耀プロデュースの楽曲で、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せたNumber_iにしか表現できない、表題曲としては初となる「恋愛ソング」に挑戦している。ピンクのハートが印象的なカバーアートも同時