１９９８年長野五輪ジャンプ団体、ラージヒルで金メダル、ノーマルヒルで銀メダルを獲得した船木和喜（フィットスキー）＝５０＝が１２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「２０２６年初戦３４位で２本目進めず。次は月末の試合です。頑張ります」とつづり、この日行われたＨＢＣ杯ジャンプ競技会の動画を投稿した。現在も現役選手を続ける船木にはフォロワーから「怪我なく頑張って下さいネ」「今年も応援しております。