東京・東村山市で防犯カメラが捉えたのは、バックしてきた乗用車。すると次の瞬間、止めてあった自転車と接触。自転車は壁と車に挟まれるように前輪が90度曲がります。運転手は画面右側のスペースに駐車したい様子。体勢を立て直してもう一度バックすると、今度はかごの部分と接触。夜、自転車に乗ろうとした際、被害が発覚しました。被害に遭ったのは、愛用歴10年ほどの自転車。応急処置後の自転車の写真では、ライトが外れ、泥よ