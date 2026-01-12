前回、娘と私の間に入ろうとして断られたバンビ。 諦めてどっか行ったと思ったら、私の上でした。 体の横じゃなく、真上。起きてる時なら可愛いけど、寝るには重い！これは確実に、布団に入れてくれなかった私への嫌がらせだ！だって普段ならしないもん…さすがバンビ、重くて嫌だけど可愛いとも思ってしまう、絶妙な嫌がらせでした！