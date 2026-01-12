この3連休中、急きょ浮上したのが衆議院の解散案です。高市総理が通常国会の冒頭での解散を検討する中、候補者は急ピッチでの準備を強いられることになります。野党の県関連議員は「唐突な解散は国民生活を軽視している」と憤りました。休む暇なく、選挙準備に追われます。「ドライバーがいないんですよ、街宣車」こう語るのは陣営のスタッフ探しに奔走する自民党の新人、内山航さんです。内山さんは去年9月、衆議院選挙の候