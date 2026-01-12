FA杯3回戦マンチェスター・ユナイテッド対ブライトンの一戦が行われた。先制したのはアウェイのブライトン。左サイドからダニー・ウェルベックがクロスを挙げ、21歳と若いブラヤン・グルダが押し込んだ。そして後半そのウェルベックに追加点が生まれる。前線でグルダのパスを受け、強烈なシュートを突き刺した。ユナイテッドは85分にベンヤミン・シェシュコのゴールで差を縮めるも、タイムアップ。ウェルベックの恩返し弾の前に沈