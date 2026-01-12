嵐のような1ヶ月だった。昨年12月4日にスコットランドの名門セルティックの指揮官となったウィルフリード・ナンシーは、僅か33日で解任された。クラブにはまたまたマーティン・オニールが暫定監督として復帰することになり、セルティックは大混乱だ。ナンシーはアメリカ・MLSのCFモントリオール、コロンバス・クルーで指導者キャリアを積んできた人物で、そもそもなぜセルティックがナンシーに目をつけたのか疑問もある。結局ナン