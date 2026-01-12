プレミアリーグのビッグクラブがDFの獲得を検討している。『caughtooffside』によると、チェルシーとリヴァプールがセリエAのコモに在籍するDFハコボ・ラモンに注目しているようだ。ラモンはレアル・マドリードのユース出身のCBで、2025年夏の移籍市場でセリエAに羽ばたいた。今季は開幕節から起用されており、ここまで公式戦17試合に出場して2ゴールを記録している。21歳と若いDFで、現代のCBらしく落ち着きと試合の流れを読むこ