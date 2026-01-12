◆大相撲▽初場所２日目（１２日、両国国技館）新大関・安青錦（安治川）が、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）を首投げで退け、連勝発進した。この日は２２年４月の安青錦の来日時に関西大相撲部主将で、日本での共同生活を受け入れた山中新大さんが来場。新大関として臨む安青錦の一番を見届けた。山中さんは「大関になって最初の場所なので、楽しみ。国技館の上には（昨年九州の）優勝額が飾られていたので、うれしい」と