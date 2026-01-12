アイドルグループ「あまいものつめあわせ」メンバーの、グラビアアイドルちとせよしの（26）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日を祝福された様子を投稿した。「#ちとせよしの生誕祭2026推しときゃよしの」と題し、赤、白、ピンク色でイチゴのデコレーションショートケーキをイメージするミニスカートコスチューム姿で脚線美を披露。「生まれてきて良かったと思える瞬間をたくさんくれるみんなと、またひとつ大切