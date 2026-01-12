落語家の快楽亭ブラックが１２日、ＵＰＬＩＮＫ京都で行われた映画「落語家の業（ごう）」（２２日まで上演予定）の舞台あいさつに出席した。同作は、破天荒を地でいく落語家・快楽亭ブラックの生きざまを記録したドキュメンタリー映画だ。同作を?黒宝?と称した監督・榎園喬介氏は「コンプライアンスが厳しい時代にスッキリするような、初笑いにちょうどいい映画です。ＤＶＤ販売やサブスク配信の予定はありませんので、映画