米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１０日（日本時間１１日）に放送され新年早々、白川未奈に?謎?が降りかかっている。昨年３月末でスターダムを退団し、米メジャー団体に移籍した。メインロースターとして活躍したが、主要タイトルには手が届かなかった。２０２６年は３日（同４日）の「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」で、トニー・ストームとの「タイムレス・ラブ・ボムズ」でハイアン＆マヤ・ワールドに快勝。悲願のタイ