歌手BoAが25年間ともにしてきたSMエンターテインメントを離れ、最後の挨拶を伝えた。去る1月12日、BoAは自身のインスタグラムを通じて2枚の写真とともに、気持ちのこもった感想を綴った文章を公開した。【画像】顔変わった？BoAに整形疑惑公開された写真のなかのBoAは、自身の名前のアルファベット「B」「O」「A」が大きく刻まれたオブジェの上に座って、淡々とした笑みを浮かべている。BoAは、投稿を通じて「惜しみなくもらってあ