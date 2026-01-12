3連休の最終日、北日本や日本海側を中心にまとまった雪になりました。大雪のピークは超えましたが、落雪や雪崩に注意が必要です。最低気温が0℃となった東京・上野公園では、寒空の下、瀬戸内産の牡蠣およそ4万個を使った絶品汁が振る舞われました。「きょう寒かったので、温かいものを食べたいと思って」3連休最終日のきょう、関東でも大雪となったところが…。きのう夜から雪が強まった、群馬県みなかみ町。午後2時までの24時間