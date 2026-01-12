第104回全国高校サッカー選手権の大会優秀選手36人が発表された。初優勝した神村学園からは7得点で得点王に輝いたFW日高元や6得点のFW倉中悠駕、J2いわき内定のDF中野陽斗主将ら最多の8人を選出。準優勝の鹿島学園はGKプムラピー・スリブンヤコら7人が選ばれた。川崎F内定のMF長璃喜（昌平）、横浜M内定のDF村上慶（大津）らも名を連ねた。＜GK＞プムラピー・スリブンヤコ（鹿島学園2年）寺田健太郎（神村学園3年）仲七璃（帝