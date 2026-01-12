2025年に創業180周年を迎えるスイス発プレミアムチョコレートブランド「リンツ」から、世界的に注目を集める“ドバイスタイル”を表現した限定チョコレートが登場します。発売直後に完売した人気シリーズに新フレーバーが加わり、さらにバレンタイン限定ボックスもラインアップ。異国情緒と贅沢感を併せ持つリンツならではの味わいは、大人のご褒美にもギフトにもぴったりです。甘く濃厚なひととき