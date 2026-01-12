アカデミー賞の前哨戦とも言われるゴールデン・グローブ賞の授賞式が11日に開催され、アメリカなどで社会現象となっている「ケデハン」が「アニメ映画賞」と「主題歌賞」の2冠に輝きました。「第83回ゴールデン・グローブ賞」の授賞式は、カリフォルニア州ビバリーヒルズで開かれ、アニメ映画部門でノミネートされていた「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」は惜しくも受賞を逃しました。アニメ映画賞に輝いたのは、