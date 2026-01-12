群馬県の山本一太知事は12日、前橋市長選で前職小川晶氏が再選を果たしたのを受け「一日も早く市政が正常化し、前橋が前に進むことを強く望む」とするコメントを出した。小川氏の辞職理由となった市職員（退職）とのラブホテル面会問題が念頭にあるとみられる。市長選で山本氏は新人の弁護士丸山彬氏を支援していた。