＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】背中も“バキバキ” 幕下力士の「筋肉の鎧」まるで彫刻のような、幕下力士の鍛え上げられた「筋肉の鎧」が土俵上で躍動。その驚異的な肉体美と技の技術に「背中がバキバキだ」「細マッチョ」など驚嘆の声が上がった。注目の視線を浴びたシーンは幕下四十一枚目・欧山田（鳴戸）が、自身より50キロ以上重い巨漢力士の幕下四十二枚目・大斧（追手風）を鮮やかな技で圧