大阪・岸和田警察署で真っすぐ前を見据えて歩く男は、殺人未遂などの疑いで逮捕された久保泰範容疑者（40）です。久保容疑者は7日、商店街で取り締まり中の警察官に車で突進。ボンネットに乗せたまま700メートルほど走行し、殺害しようとした疑いが持たれています。久保容疑者は、現場から約2.5km離れた貝塚市で車を乗り捨て、車に乗っていた女性の住むマンションにいたということです。調べに対し、久保容疑者は「無免許運転がば