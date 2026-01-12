中国スマートフォン大手の小米（シャオミ）は、自動車事業を加速させています。同社は電気自動車（EV）「SU7」の新型モデルを発表し、2026年4月の市場投入を予定していると明らかにしました。安全性を「基礎であり前提」と位置付けた設計思想の下、性能やデザイン、知能化技術を大幅に強化し、競争が激化する中国EV市場での存在感向上を狙います。新型SU7は、新色のボディーカラーや新デザインのホイール、刷新された内装を採用し