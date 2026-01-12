サッカーのU23（23歳以下）アジアカップは1月11日夜（北京時間）、グループDの第2節の試合が行われ、中国がオーストラリアを1-0で下して今大会初勝利を挙げました。 中国は42分、左サイドでセットプレーのチャンスを得ると、王諐棟がペナルティエリア内に入れたボールをPKポイント付近にいた彭嘯が混戦の中、冷静にシュートしてゴールを決め、1-0でリードしました。 後半は両チーム共にゴールを決めることができず、中国が1-