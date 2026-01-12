◆記者コラム・タカ番24時ようやく野球ができる―。ソフトバンク育成2年目の河野伸一朗投手（19）は、喜びを感じながら、福岡県筑後市のファーム施設でリハビリに励む。昨年4月に左肘関節内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、同12月からブルペンで立ち投げを始めた。「8割くらいの力で投げている。怖さはほぼゼロに近い」とうなずく。190センチの長身から投げ下ろす真っすぐと精度の高い変化球が魅力の左腕