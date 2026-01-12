ソフトバンクのドラフト2位ルーキー、稲川竜汰投手（21）＝九州共立大＝が12日、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）の言葉に刺激を受けた。この日も福岡県筑後市のファーム施設で新人合同自主トレを実施。城島CBOが「うち（ソフトバンク）の施設は12球団でもトップクラス。それをどういうふうに使って結果を出すかは、おのおので考えてほしい。もし足りないものがあれば、すぐに言ってきてほしい」などと訓示し