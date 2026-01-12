2026年も静岡県掛川市で開かれた将棋の王将戦。藤井聡太六冠が、相性のいい掛川城で5連覇を狙う対局に地元は湧きました。 【写真を見る】王将戦七番勝負第一局藤井六冠が選んだ「勝負メシ」「おやつ」は？対局とともに熱視線＝静岡・掛川市 名物を使った「おやつ」にも注目が集まり、早速、反響が広がっています。 掛川城の二の丸茶室を舞台にした王将戦七番勝負第一局。 藤井聡太六冠が5連覇を目指し、2年連続で挑戦権を獲得