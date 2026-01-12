鹿児島市にある十島村役場で「二十歳の集い」が開かれ節目を迎えた若者が抱負を述べました。十島村役場で開かれた「二十歳の集い」。十島村では2025年度、5人が二十歳を迎え宝島中学校を卒業し現在は東京の大学に通う福島嘉津穂さんが式に参加しました。（宝島中学校卒業・福島嘉津穂さん）「様々なことを発見して変化のスリルと快感を味わいながら、時に宝島で学んだ島のことを思い返しながら新しい自分を見つけていきたい