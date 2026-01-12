タレントのマツコ・デラックス（53）が12日、月曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、車を運転しているのに「ファスナー合流」を知らないドライバーにモノ申した。番組では、減少する車線の先頭付近まで進み、本線の車と1台ずつ交互に合流する「ファスナー合流」を7割の人が知らなかったという「大手小町」のニュースを取り上げた。マツコは「逆にそれ以外の合流の仕方ってあり