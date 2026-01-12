【ワシントン共同】トランプ米大統領の車列は11日、南部フロリダ州の私邸マールアラーゴからパームビーチ国際空港に向かう経路上で不審物が見つかったため、ルート変更を余儀なくされた。ホワイトハウスが発表した。トランプ氏は空港に到着し大統領専用機に乗り込んだ後、記者団に対し「その件については何も知らない」と語った。11日夜、無事にワシントンに戻った。