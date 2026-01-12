グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催。GEONWOO（ゴヌ）が、ALPHA DRIVE ONEとしての目標を語った。【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノGEONWOOは「寒い中、ショーケースに足を運んでくださった記者の皆さんに、心から感謝申し上げます」と気遣いつつ、「デビュー準備期間