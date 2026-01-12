◆大相撲▽初場所２日目（１２日、両国国技館）新大関・安青錦（安治川）が難敵を退け、連勝発進した。幕下時代含めて過去３戦３敗だった西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）との一番。立ち合いの相手の突き押しに上体を起こされかけ、土俵際まで押し込まれた。それでも「押し込まれていたので、これしかないという感じだった。体が反応した」と、土俵際の首投げで逆転。安青錦の左手がつくのと、義ノ富士の体が落ちるのが同体