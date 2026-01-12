Ｊ１鹿島は１２日、２５年シーズンとの“連覇”を目標に掲げる２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」を前にした新体制発表を茨城・鹿嶋市内で行い、中田浩二フットボールダイレクター、新加入選手が登壇した。＊＊＊昨年１２月２３日に加入内定が発表されたＧＫ藤井陽登（明大）は「他のＧＫよりも、誰よりも努力することを意識して、１つ１つのプレーにこだわってやっています」と始動からの６日間を振り返った。始