鹿児島県西之表市・馬毛島で自衛隊基地建設が始まって、きょう1月12日で3年です。安全保障を巡る環境が急激に変化する中、基地へと変わる島の今を、元島民や漁師は複雑な思いで見つめています。 種子島の西12キロ、馬毛島へ向かう漁船。基地建設に反対する西之表市の住民ら12人です。 自衛隊基地建設が始まって3年。島は造成が進み、姿を変えつつあります。 工事用のクレーンがいくつも並ぶ中、建てられたばかりの管制塔