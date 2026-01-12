男子とともに女子の活躍もありました。 兵庫県で開催された全日本高校女子サッカー選手権で鹿児島代表の神村学園はきのう11日、4年ぶりの優勝を目指し決勝にのぞみました。 （記者）「時折雪が舞う寒さの中、去年準優勝の神村学園がリベンジを目指して決勝へ」 決勝で敗れた去年の雪辱を果たしたい神村学園。 同じ九州で初優勝を目指す大分の柳ヶ浦と対戦しました。 神村は前半、準決勝まで3試合連続でゴールを