全国高校サッカー選手権大会は、きょう12日、決勝が行われました。鹿児島代表の神村学園が悲願の初優勝を果たしました。 神村学園は夏のインターハイでも優勝していて、県勢初となる夏・冬2冠です。 赤の神村学園は決勝で茨城代表の鹿島学園と対戦。試合が動いたのは前半18分。日高がセカンドボールに反応しシュート。 得点ランキングトップとなる日高の今大会7点目で神村が先制します。 その後も試