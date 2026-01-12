田川信用金庫は、行橋支店に勤務していた男性職員がおよそ1060万円を着服していたと明らかにしました。職員はすでに懲戒解雇されています。田川信用金庫によりますと、行橋支店に勤務していた36歳の男性職員は、去年5月から10月にかけ、複数の顧客から預かった預金を不正に流用したり、支店の金庫から現金を盗んだりしました。去年10月下旬、男性職員と連絡が取れなくなったことがきっかけで発覚し、内部調査の結果、着服額は合わ