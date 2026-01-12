成人の日の1月12日、福岡市などで「はたちのつどい」が開かれました。今年度、二十歳を迎えるのは、2005年4月2日から2006年4月1日に生まれた人たちです。 小泉純一郎氏が掲げた「郵政解散」を受けた衆議院選挙で自民党が大勝した2005年、1グラムあたりの金の価格は、2026年1月12日の税抜き小売価格2万3270円の14分の1ほどの1619円でした。福岡ではどんな出来事があったのでしょうか。 ■記者「緑化フェアの会場の道を挟んで