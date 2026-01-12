秋田朝日放送 寒波襲来で12日の県内は雪のところが多くなりました。冬型の気圧配置は緩みますが、13日も吹雪くところや雷を伴うところがある見込みです。 強い冬型気圧配置の影響で県内は北部を中心に雪が降り、午後３時までの２４時間降雪量は鹿角で２６センチ、北秋田市鷹巣で２２センチとなりました。風も強く、にかほ市では２９．２メートルの最大瞬間風速を観測しました。大雪や強風の影響でＪＲは奥羽線や羽越