秋田朝日放送 11日鹿角市の山林で、スノーモービルに乗っていた７０代の男性が意識を失い、その後死亡しました。 警察によりますと、11日午後２時ごろ、鹿角市十和田大湯の山林で、青森県十和田市の工藤正幸さん（７１）が停車したスノーモービルにまたがった状態で見つかりました。工藤さんはその後意識を失った状態で鹿角市内の病院に運ばれましたが、およそ６時間半後に死亡しました。工藤さん