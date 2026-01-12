ロンドン序盤、先週末の円安に週明けはドル安が加わるドル円は売買拮抗＝ロンドン為替 ロンドン市場ではドル売りが優勢。先週末の海外市場では、高市首相の早期解散実施に関する報道が流れたことが、円安の動きを広げた。週明けも円安の流れが継続している。さらに、週明けにかけて、トランプ政権がＦＲＢに再び圧力を強め、中銀独立性に対する不透明感が広がったことがドル売りの動きを広げている。ユーロドルやポン