秋田朝日放送 男鹿市の男鹿水族館ＧＡＯで、12月に生まれたホッキョクグマの赤ちゃんの誕生を報告するトークイベントが行われました。 ホッキョクグマのモモがＧＡＯに来た当初から世話を担当する飼育員が、赤ちゃんが生まれた日のエピソードや子育て中の様子などを語りました。また、国内の動物園や水族館のホッキョクグマの飼育状況にも触れ、生まれてから半年以上生き続けるのは２割弱と非常に低い確率であ