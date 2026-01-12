1月11日は、大分県の各地で20歳を祝う式典が開かれました。大分市の式典に参加した若者たちに将来の夢や目標を聞きました。 ◆20歳を迎えた人「お父さんお母さん、二十歳になりました。ありがとう」 ◆20歳を迎えた人「大学でテニスをやっていて、今年は二十歳ということで、インカレ（全国大会）でそこで優勝できるように大分県を背負って頑張りたい」 大分市 ◆20歳を迎えた人Q袴は総額何円かかりましたか？