歌手・工藤静香が１２日、愛犬と自宅でたわむれる動画をＳＮＳで公開した。「お気に入りのチノパンとビビ♥ビビちゃんは寒いとお腹をこわすから、お散歩の時はお洋服を着ます。かわゆす♥」と自宅エントランスで愛犬を抱っこする動画などをアップ。高くそびえるおしゃれなデザインと素材の壁とエントランスのドアが豪邸を物語っており、植物も溢れている。玄関までの床材のタイルもおしゃれで、さすがのセンス。