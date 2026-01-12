陸上女子800メートル日本記録保持者の久保凛（17＝東大阪大敬愛高）が12日、卒業後の進路として「積水化学」に入ることを表明した。後輩たちのサポートとして帯同した第38回大阪高校女子駅伝（ヤンマー）の大会後に「積水化学さんにいかせてもらって、TWOLAPSさんで活動させていただく」と明かした。報道陣の取材では、同学年で米ワシントン大に進むドルーリー朱瑛里（岡山・津山高）についても問われ「連絡を取って“凄いな