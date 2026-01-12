記者会見する中国外務省の毛寧報道局長＝12日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は12日の記者会見で、レアアース（希土類）の対日輸出許可の審査が停止されたとの報道について「主管部門に確認してほしい」と事実関係の確認を避けた。レアアースを販売する国有企業が一部日本企業に新規契約を結ばない意向を伝えたとの報道に関しても同様に答えた。中国商務省は6日、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁な