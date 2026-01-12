ボクシングの六島ジムが１２日、大阪市住吉区の同ジムで会見を開き、２月１５日に住吉スポーツセンターで行う興行でタイトル戦に臨む元日本ライト級王者の仲里周磨（２９）＝オキナワ＝と、東洋太平洋スーパーバンタム級２位の山崎海斗（２７）＝六島＝が意気込みを語った。同興行は元ＩＢＦ世界バンタム級王者の西田凌佑（六島）が再起戦がメイン。ＩＢＦ世界スーパーバンタム級４位のブライアン・バスケス（メキシコ）との同